Відома українська співачка потрапила в масштабну ДТП на своєму новому Porshe

На щастя, з артисткою все добре.

Українська співачка SKYLERR потрапила в масштабну дорожньо-транспортну пригоду в Києві. Подія трапилася на Набережному шосе 6 листопада.

Артистка на своєму Porshe Macan зіткнулася зі ще п'ятьма водіями інших автомобілів. Валерія Кудрявець (справжнє ім'я співачки, - ред) заявила, що вона не винна в цьому інциденті.

"Я бачу ваші повідомлення. Бачу, що ви впізнаєте мою машину серед усіх тих десяти нічних ДТП у Києві... На жаль, ось так іноді не з твоєї вини відбуваються такі речі. Не знаю, чому саме в такий важкий робочий для мене період я маю це все вигрібати... Але як є. Як то кажуть - головне жива і здорова", - поділилася зірка.

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Вона додала, що зараз намагається прийти до тями і швидше дістатися на концерти до своїх шанувальників.

"Зараз намагаюся себе налаштувати на те, що так мало статися... Повинна я була пропустити через це свій поїзд, повинна була провести так ніч, але поки що не дуже вдається. Головне зараз якомога швидше дістатися до вас на концерти", - додала Валерія.

Нагадаємо, раніше відомий український актор Артур Логай потрапив в аварію.

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