Чоловік старший за неї на 13 років.

Популярна співачка KOLA шокувала подробицями свого особистого життя. Виявилося, що вона таємно вийшла заміж за чоловіка, який старший за неї на 13 років.

В інтерв'ю Маші Єфросиніній артистка розповіла, що її обранця звуть В'ячеслав, він живе в Ізраїлі. KOLA додала, що її чоловік родом з Дніпра, але в ранньому дитинстві переїхав за кордон.

Вона каже, що ніколи не мріяла вийти заміж за іноземця. Це сталося зовсім випадково.

"Я вийшла з витягнутими колінами і в кепці, ридала весь день через війну. Я зовсім не очікувала цієї зустрічі", - поділилася співачка.

Також знаменитість розповіла, що обранець освідчився їй на початку 2023 року. За її словами, він дуже довго щось говорив, а потім простягнув коробочку з обручкою зі словами: "Ти будеш моєю дружиною?" Після цього до них підійшов друг В'ячеслава і вручив артистці букет троянд. Вона сказала: "Так".

А ось саме весілля відбулося в Празі в колі близьких людей.

Чим відома KOLA

KOLA - українська співачка, учасниця шоу "Голос країни". Вона отримала популярність під час повномасштабного російського вторгнення. Її популярні пісні - "Люди", "Біля серця", "Порічка", "Цінувати життя" та інші.

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