Галич пояснив своє рішення.

Лідер групи O. TORVALD Женя Галич повинен був відправитися в тур разом з групою "Друга Ріка". У США та Канаді вони планували зібрати гроші на допомогу українській армії.

Однак як повідомив Галич, йому довелося скасувати тур через наказ повернутися на передову.

"Я неодноразово зазначав, говорив про те, що поки в країні йде війна і діє воєнний стан, я, в першу чергу, військовий. А далі вже артист і музикант. Так сталося, що я не зможу відвідати тур США і Канадою разом з групою "Друга Ріка". Ситуація в країні змінюється щодня і зараз ситуація така, що на вимогу свого військового керівництва я повинен повертатися в Україну", – сказав артист.

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Чим відомий Женя Галич

Женя Галич - український рок-музикант. Він народився в родині військового, тому з початку повномасштабної війни в Україні відразу ж взяв до рук зброю і пішов на фронт захищати рідну країну від російської агресії.

13 травня 2017 року Євген, в якості лідера групи O. Torvald, представляв Україну на Євробаченні-2017 в Києві з композицією "Time". За підсумками спільного голосування членів журі та телеглядачів, пісня отримала 36 балів і посіла 24 місце.

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