Там вона провела благодійний захід, де збирала гроші пакистанцям, які постраждали від повеней.

Відома українська співачка Камалія поскаржилася, що їй довелося тікати від шанувальників після сольного концерту в Пакистані. Захід був благодійним - вона збирала кошти для пакистанців, які постраждали від повені.

19 листопада Камалія виступила на музичному фестивалі в Карачі. На сцену вона вийшла на сцену з синьо-жовтим прапором і виконала свої англомовні хіти. Після події вона швидко сіла в машину зі своїм чоловіком Мохаммадом Захуром і поїхала. Фрагмент зірка показала у своєму Instagram-блозі.

Камалія поділилася, що шанувальників було дуже багато:

Відео дня

"Втеча від фанатів! Інакше б тримали до ранку".

Реакція соцмереж

"Захоплююся вашою творчістю і вами - прекрасною жінкою! Хотіла потрапити на концерт в Карачі, але, на жаль, побачила в Instagram за 40 хв до початку. Сподіваюся, що ще будуть концерти в Пакистані"

"Жінка-діва. Божої милості вам, наша українська красуня"

"Українка з великої літери!"

"Ви дуже хороша, позитивна і стільки робити для України. Дякую"

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія поскаржилася на безгрошів'я. Камалія заявила, що зараз переживає фінансові труднощі.

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