Українська артистка дала інтерв'ю, в якому розповіла про особисте.

Співачка Слава Камінська, яка зовсім недавно отримала негласний титул головного абьюзера українського шоу-бізнесу, дала інтерв'ю, в якому розповіла про свої нинішні творчі справи, стосунки з екс-колегою Вікторією Смеюхою, і про те, чи планує вона повертатися до колишнього чоловіка.

Слава стверджує, що сольна кар'єра без продюсера трохи складніше, ніж тоді, коли є людина, яка опікується всіма технічними моментами. Тим не менш, це дозволяє їй розкритися і творити для себе, а не приймати умови, які їй не підходять.

"Я завжди всім незадоволена, це мій нормальний стан (сміється, - ред). Я, звичайно, дивлюся, начебто непогано. І пісеньки-то заходять. Але ось хочеться, щоб все більше і більше. Я теплично виросла, купа якихось процесів проходили повз мене, і я не розуміла як і що. А тепер у прискореному режимі доводиться це все якось самій освоювати", - сказала Слава Камінська, яка віднедавна працює без продюсера.

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Артистка розповіла, що після розпаду групи "НеАнгели" зі своєю екс-колегою намагається не бачиться. Тим більше, розійшлися вони зі скандалом.

"Я привітаюся, тому що я вихована дівчинка. А, взагалі, я прошу, щоб ми не перетиналися ніде, тому що я не хочу", - заявила Камінська.

Якщо говорити про особисте життя співачки, то вона вже три роки як розлучилася з Едгаром Камінським, відомим в Україні пластичним хірургом. Незважаючи на це, зараз вони досить тісно спілкуються, що породжує різні чутки як серед фанатів артистки, так і серед її друзів.

Камінська каже, що зараз вони з Едгаром у дружніх стосунках, спільно виховують дітей. Артистка зізналася, що навіть присвятила колишньому чоловікові одну зі своїх пісень. Йдеться про пісню "Ім'я твоє".

"Насамперед, коли пісня Тільки з'явилася, я йому скинула і кажу: "Татко, це вам". Для мене дуже дивно, коли люди лаються, маючи дітей. Зараз дивно, коли ми розлучалися, було нормально. Без Едгара не було б моїх дітей. У якийсь момент нам просто вистачило мудрості знайти спільну мову", - заявила Слава.

Камінська додала, що про возз'єднання не думали, бо, можливо, "ще не нагулялися".

Нагадавши, Камінська здивувала фанатів несподіваною зміною іміджу.

Також УНІАН писав, що артистка випустила свій перший альбом "Ім'я твоє" напередодні Дня закоханих.

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