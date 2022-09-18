Виконавиця тримає особисте життя в таємниці після смерті чоловіка в 2013-му році.

Мегапопулярна українська співачка Тіна Кароль днями презентувала нову відеороботу на пісню "Вільні. Нескорені". Вона розповіла, що уперше цю пісню виконала під час свого концерту в метро.

В ефірі "Сніданку з 1+1" артистка згадала дуже зворушливий момент з цього концерту у підземці, коли військовий освідчився своїй коханій - теж військовослужбовиці.

"Він освідчився їй, уявляєте. Він чотири рази був у зоні ООС, на фронті, а коли почав освідчуватися, почав: "Еее-ме". Почав соромитися, але це було дуже мило. Звичайно, хочеться, коли б зі мною таке сталось (сміється, - УНІАН.), якось по-особливому сприймаю цей момент", - сказала Тіна.

Також вона запитала у чоловіків-ведучих, чому так стається. На що вони їй відповіли, що інколи складно знайти слова для коханої дівчини.

"Хлопці, тут щойно такий був натяк від Тіни! Можливо, вона чекає освідчення. А хтось цього не робить. Наважтеся, тому що вона хоче сказати "Так", - зауважила ведуча Валентина Хамайко.

Нагадаємо, у 2013 році Тіна Кароль втратила чоловіка Євгена Огіра, вона не показує особисте життя. Їй часто приписували роман й з відомими, і з маловідомими чоловіками, але іменита виконавиця відмовчувалася.

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