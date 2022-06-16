Кароль вшанувала пам'ять чоловіка в річницю їхнього весілля.

Українська співачка Тіна Кароль показала архівне фото зі своїм покійним чоловіком Євгеном Огіром в річницю їхнього весілля.

Співачка неодноразово говорила, що Євген - це найкращий чоловік в її житті, і такого як він навряд чи вона колись ще зустріне. У шлюбі з Огіром Кароль була дуже щаслива, у них народився син Веніамін, який дуже схожий на свого батька.

Але їх щаслива історія кохання обірвалася в той момент, коли Огір помер від раку шлунка. Співачка важко переживала втрату і ще багато років не могла знайти собі місця.

Зараз вона говорить про те, що готова до нових стосунків і дуже хоче дочку, але забути покійного чоловіка ніколи не зможе, адже кохання до нього найсильніше іншого.

15 червня у Кароль і Огіра могла б бути річниця весілля - 14 років з дня офіційного розпису. На честь цього дня зірка показала архівне фото, яке вони зробили ще в день весілля.

"Ми - вічність. Знаю, що дивишся", - підписала фото Тіна.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль описала ідеального чоловіка, за якого готова вийти заміж.

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