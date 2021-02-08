Дві зірки зійшлися у "батлі" в соцмережах.

Скандал, який розгорівся на шоу "Маска", набирає обертів. Тіна Кароль відповіла на слова зіркового детектива проекту Олі Полякової, яка назвала її «плакальницею».Читайте також"Нехай всі знають": Тіна Кароль планує побудувати будинок у Карпатах

Кароль в Instagram stories прокоментувала інцидент.

«Скандал тільки починається. Тому що сильна», — написала Тіна.

Свій допис вона супроводила відео, на якому постала у ніжному образі - з розпущеним волоссям та без макіяжу.

Скандал між Поляковою та Кароль: що відомо

Українська співачка Оля Полякова в третьому випуску шоу "Маска" назвала іншу артистку Тіну Кароль "плакальницею на похороні".

У мережі вибухнув скандал у зв'язку з таким висловлюванням Полякової. Тепер їй доводиться виправдовуватися за свої слова. "Це відноситься виключно до творчості й пісень Тіни Кароль. Я дійсно думаю, що останнім часом у Тіни дуже сумний репертуар. Саму артистку Тіну Кароль я дуже люблю і поважаю. Тому ніколи не стала б жартувати на тему її особистої трагедії, її особистої історії", - сказала Полякова.

При цьому не всі шанувальники оцінили те, що Оля вирішила вибачитися за свій вчинок. Багато хто продовжував її хейтити далі.

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Автор: Ольга Робейко