Кароліна Куркова показала вагітний животик.

Відома модель Кароліна Куркова опублікувала в Instagram "голу" фотографію.

На знімку дівчина позувала без білизни. Оголені груди вона прикрила руками, а ось зону бікіні - чорним бантиком. Також на фото видно кругленький животик моделі. Зірка вагітна втретє.

Хто така Кароліна Куркова:

Кароліна визнана найсексуальнішою блондинкою Європи 2007 року

З 2009 року Кароліна одружена з кінопродюсером Арчі Друрі, з яким вона зустрічалася рік до їхнього весілля

У подружжя є два сини - Тобін Джек Друрі (нар. 29.10.2009) і Ноа Лі Друрі (нар. у листопаді 2015)

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Автор: Діана Могилєвич