Близьке джерело до пари розповіло, як закохані проводять час разом.

Стосунки співачки Кеті Перрі та політика Джастіна Трюдо продовжують активно розвиватися. Наближене коло пари приємно здивоване тим, як колишній прем'єр-міністр Канади докладає максимум зусиль, аби проводити час із зірковою обраницею.

За повідомленням інсайдерів виданню People, Трюдо дуже вчасно з'явився в житті Перрі. Пара проводить разом майже весь вільний час, а їхній роман вже встиг перерости у щось особливе:

"Джастін докладає всіх зусиль, щоб побачитися з нею, і вона цьому рада. Вона дуже весело проводить з ним час. Це саме те, що їй зараз потрібно".

Місяць тому Кеті відсвяткувала своє 41-річчя, де також був присутній Джастін. Пару помітили на святковій вечірці, звідки вони йшли мило тримаючись за руки. Саме тоді папараці вперше помітили їх разом.

Варто зазначити, що обидвоє нещодавно розлучилися. Артистка довгий час перебувала у стосунках з актором Орландо Блумом, з яким має спільну доньку.

Своєю чергою Трюдо мав важкий досвід розлучення з дружиною Софі Грегуар у 2023 році, яка нещодавно емоційно висловилася про нові стосунки колишнього. Жінка зазначила, що важко сприйняла новину, але намагається підтримувати зв'язок з Джастіном заради їхніх трьох спільних дітей.

