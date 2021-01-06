Чутки про їх розлучення вже ходили давно.

Відома модель Кім Кардашьян розлучається зі своїм чоловіком Каньє Уестом.

Про це повідомляє Page Six.

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Відзначається, що Кім вже давно не носить обручку. Навіть на новорічні свята Каньє був не зі своєю сім'єю.

Зараз же Кардашьян звернулася до адвоката, щоб підготувати позов до суду для розлучення з Уестом. Через те, що чутки про їх розлучення вже ходили давно, ймовірно, розрив не буде для них проблемним. Хоча каменем спотикання може стати будинок в Каліфорнії за 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що пара одружилася ще в 2014 році. Вони виховують чотирьох дітей. Поки невідомо з ким залишаться діти після розлучення. Варто відзначити, що у Каньє раніше діагностували біполярний розлад. Минулого року він також написав у Twitter, що вже два роки хоче розлучитися з Кім. Але з часом цей пост він видалив.

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Автор: Діана Могилєвич