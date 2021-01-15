У мережі в захваті від фото теледіви, її засипали компліментами.

Відома американська теледіва і підприємниця Кім Кардашьян на тлі чуток про розлучення з чоловіком Каньє Вестом знялася в спокусливій фотосесії.

Знімками в рамках кампейну з продажу парфумів від Кардашьян вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.Читайте також32-річна Ріанна розбурхала фанів фотосесією в прозорій білизні

У кадрі відома у всьому світі учасниця реаліті "Сімейство Кардашьян" постала в латексному комбінезоні із сексуальним вирізом в області стегон. Здається, що Кім без трусиків.

У мережі в захваті від фото теледіви, її засипали компліментами: "Секс", "Дуже гаряче", "Вогонь", "Спокуслива".

Хто така Кім Кардашьян

Кімберлі Ноель Кардашьян Вест — американська зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель. Учасниця сьомого сезону реаліті-шоу "Танці з зірками (США)" і "Сімейство Кардашьян".

З 24 травня 2014 року Кім заміжня втретє за репером Каньє Вестом, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У подружжя четверо дітей.

У січні 2021 року з'явилися чутки, що Кардашьян розлучається з чоловіком Каньє Вестом.

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Автор: УНІАН