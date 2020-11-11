Вбрання ідеально підкреслює форми телезнаменитості.

Відома у всьому світі теледіва Кім Кардашьян показала серію фото в боді лимонного кольору.

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Фотографії зірки опубліковані на її сторінці в Instagram. На фото Кім позує на пляжі в боді з довгими рукавами. Вбрання ідеально підкреслює форми Кардашьян.

У кадрах її фігура заворожує: у неї тонка талія та широкі ідеальні стегна без целюліту. Пікантності кадрам надає й те, що частина з них "мокрі": бризки води на тілі зірки розбурхують фантазію фанатів.

"Зустрінемося тут", - підписала вона знімки.

Хто така Кім Кардашьян

Кімберлі Ноель Кардашьян Вест — американська зірка реаліті-шоу, актриса, фотомодель. Учасниця сьомого сезону реаліті-шоу "Танці з зірками (США)" і "Сімейство Кардашьян".

З 24 травня 2014 року Кім заміжня втретє, її чоловік — репер Каньє Вест, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У подружжя четверо дітей.

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Автор: Ольга Робейко