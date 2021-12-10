Дочка співака була помічена на зйомках, які тривали до самого ранку.

Фанати російського співака Філіпа Кіркорова звинуватили його в "знущанні" над дочкою Аллою-Вікторією, якій зовсім недавно виповнилося 10 років. Артист взяв дитину на зйомки, які тривали всю ніч. Через це в мережі вирішили, що співак позбавляє дівчинку сну і відпочинку, а психолог заявила, що таке виховання може викликати у неї хвороби.

Все почалося з фото, яке з'явилося в Instagram-акаунті оперного співака Юсифа Ейвазова. Він показав знімки зі зйомок російського шоу "Маска" і написав, що вони тривали з вечора і до самого ранку.

На фото помітили колишнього чоловіка Алли Пугачової і його дочку. Користувачі прийшли в лють. Коментатори обурювалися і писали, що дівчинка виглядає дуже втомленою, а нічні зйомки дуже погано на неї вплинуть.

Після цього сімейний і дитячий психолог Наталія Наумова поділилася з російським виданням PopCornNews своєю думкою з приводу "пекельного" графіка, в якому живе дочка Кіркорова. Експерт не оцінила дії співака, який постійно виснажує дітей зйомками.

Читайте такожКіркоров зробив несподіване зізнання про 11-річний шлюб з ПугачовоюНеправильний режим може стати причиною виникнення хвороб. Дівчинці вкрай важливо мати повноцінний сон і час для відпочинку. Якщо ж Кіркоров і далі буде "знущатися" над дитиною, Аллі-Вікторії можуть загрожувати проблеми зі здоров'ям.

"При спотворенні у дитини графіка сну і неспання вона протягом дня може ходити сонною, неуважною, і в підсумку це все може вилитися в якісь захворювання. Але якщо це разова ситуація, то часом дитині навіть цікавіше побути з татом на зйомках і отримати якийсь цікавий, захопливий досвід", - заявила психолог.

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Автор: Віолетта Орлова