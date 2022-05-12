Клопотенко зізнався, що у нього є дівчина.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко, якого охрестили одним з найбільш завидних женихів, зізнався, що він не вільний.

На YouTube-каналі "Розмова" він розповів, що зараз у нього є стосунки з дівчиною, з якою він познайомився три тижні тому. Крім того, в ефірі програми він подзвонив їй і запитав, чи зайняте його серце зараз.

Кілька секунд дівчина подумала і сказала: "Так-так-так. А хтось претендує?" Після цього Клопотенко похвалив свою дівчину і сказав, що цілує її. Крім того, він сказав, що його серце належить тільки їй.

"Зараз у мене є стосунки - останні три тижні в моєму серці оселилася Валерія", - додав Клопотенко після того, як поклав телефон.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко розповів, чим його вразили ЗСУ.

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