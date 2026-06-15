'Ми самі виростили цього монстра': історик назвав головну умову перемоги над РФ

Колись українці самі долучились до створення російського монстра і тепер за це поплатились.

Перемога України над Росією полягає не лише у військовому успіху, а й у повному виході з простору так званого "руського міра". Таку думку висловив історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак заявив в інтерв'ю LB.

За його словами, українці історично були причетні до формування цього простору і самі стали його жертвами. Грицак наголосив, що російська держава в різних її історичних формах - від Московського царства до СРСР та сучасної Росії - показувала агресивний характер. Тому, на його думку, заради безпеки нинішніх і майбутніх поколінь Україна має остаточно дистанціюватися від будь-якого впливу Росії.

"Нашою перемогою буде те, що ми остаточно вийдемо з "руського міра" в який необережно вступили за часів гетьмана Богдана Хмельницького. Ми самі виростили цього монстра і за це поплатились. Російська держава - байдуже, чи це імперія, чи Московське царство, чи Радянський Союз - це держава-вбивця. І заради нашої безпеки, наших дітей і внуків-правнуків ми повинні вийти з простору, який вона формує. І для мене це буде перемога", - наголосив професор.

Відео дня

Історик зазначив, що важливою складовою перемоги також має стати створення умов, за яких Росія втратить можливість або бажання вести нові війни. Він переконаний у необхідності максимально посилити безпекові гарантії для України на тривалий час.

Водночас Грицак підкреслив, що перемога не обмежується лише звільненням окупованих територій. На його думку, в Україні вже відбулися суттєві зміни у суспільній свідомості, особливо серед молодого покоління. Проте ключове значення мають не лише зміни в мисленні, а й формування стійких державних інституцій.

Зокрема, він наголосив, що держава має створити механізми, які забезпечать стабільність політичної системи, захистять людську гідність, право власності та гарантуватимуть безпеку громадян. Без таких реформ, вважає історик, перемогу України не можна буде вважати повною.

Грицак також звернув увагу на досвід Європи, яка, попри недоліки, змогла вирішити два фундаментальні питання. Перше з них – забезпечення безпеки та створення умов, за яких війни між європейськими державами стали практично немислимими. Друге – обмеження насильства як інструменту влади. А Росія, як зазначив історик, залишається прикладом системи, побудованої навколо необмеженої влади одного лідера, який здатен придушувати опозицію, керувати через страх і вести війни проти сусідніх держав.

"Зараз неможливо уявити війну між Францією і Німеччиною чи Німеччиною і Польщею, хоча в минулому вони воювали між собою багато разів. Друга проблема, яку Європа розв’язала, – насильство. Це те, що є в Росії. Тобто є один "вождь", який має необмежений доступ до влади. Як правило, він соціопат: Петро Великий, Сталін, Ленін, Путін. Він робить, що хоче: винищує опозицію, страхом заганяє всіх під ковдру. І воює проти сусідів. От цю систему треба зламати", - наголошує професор.

На його думку, інтеграція до Європи означає прийняття принципів, за яких влада є обмеженою, а жодна людина не може одноосібно контролювати державу. Українська історична традиція містить елементи саме такої політичної культури, що є однією з головних відмінностей між Україною та Росією, додав він.

Грицак висловив упевненість, що саме завдяки цим відмінностям Україна має всі шанси успішно пройти свою трансформацію та досягти справжньої перемоги.

Інші заяви Грицака про війну в Україні

Нагадаємо, історик та професор Українського католицького університету Ярослав Грицак раніше казав, що нинішню російсько-українську війну можна порівняти з Першою світовою. За його словами, треба розуміти логіку – подібні війни на виснаження закінчуються колапсом однієї сторони або навіть двох. Саме це сталося під час Першої світової - коли "сколапсували" всі великі імперії, які були на східному фронті - російська, австрійська, німецька.

Вас також можуть зацікавити новини: