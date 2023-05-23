Нещодавно в мережі з'являлася інформація про те, що гуморист серйозно хворий, але той заявив, що це не так.

У росЗМІ знову активно обговорюють стан коміка-путініста Євгена Петросяна. З'явилася інформація про те, що він захрип і втратив голос. Зовсім недавно він звертався в лікарню, але заявив, що нічого серйозного - нібито планова здача аналізів.

Деякі пропагандистські джерела повідомляють, що у 77-річного гумориста з'явилися серйозні проблеми з серцем, а через стрибок тиску у нього було запаморочення в голові, він впав і отримав черепно-мозкову травму.

Через це почали розвиватися й інші проблеми. Вже перебуваючи в лікарні Петросян захрип і втратив голос.

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Сам комік або його представники не коментували стан артиста.

Що Петросян говорив про війну в Україні

Російський гуморист підтримав кровопролиття, які відбуваються в нашій країні. Він часто на своїх виступах висловлюється на підтримку диктатора Путіна, який віддає накази про пуски ракет по мирних українських містах.

Більш того, Петросян заявляв, що якби був молодшим, то й сам пішов би на фронт.

"Коли я дізнався про "спецоперацію" (так у Росії називають війну, - ред) негайно зателефонував керівництву телебачення і сказав, що якщо будуть фронтові бригади, я готовий записатися і поїхати, і виступати, і підтримувати дух наших бійців", - говорив пресі Петросян у 2022 році.

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