Глядачам він запам’ятався за ролями у фільмах "Холодне літо п’ятдесят третього" і "Той, хто пройшов крізь вогонь".

Від коронавірусу на 72 році життя помер український актор театру та кіно, Заслужений артист України Олексій Колесник. Глядачам він запам’ятався за ролями у фільмах "Холодне літо п’ятдесят третього" і "Той, хто пройшов крізь вогонь".

Життя актора обірвалося в суботу, 30 жовтня. У коментарях під співчуттями на його сторінці у соціальних мережах зазначають, що причиною смерті став COVID-19, а актор "тягнув зі зверненням до лікаря", у нього розвинулася "двостороння пневмонія".

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Зазначимо, Олексій Колесник знайомий глядачам за такими популярними фільмами як "Холодне літо п'ятдесят третього" (1988), де він зіграв Крюка, "Балада про доблесного лицаря Айвенго" (1983) і ролі Жака-зброєносця, епізодичних ролях у картинах "Як гартувалася сталь" (1973) та "Серця трьох" (1992), а також ролі вождя індіанців у військово-пригодницькій мелодрамі Михайла Іллєнка "Той, що пройшов крізь вогонь" (2011).

Паралельно зі зйомками у кіно Олексій Колесник грав у театрах Києва. Колеги та друзі залишають співчуття та спогади про нього у Facebook.

Нагадаємо, у вихідні коронавірус також забрав життя відомого українського письменника Володимира Рутковського, автора фентезі "Сторожова застава".

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко