Російська ведуча, яка днями назвала себе "абсолютною ватницею", попросила всіх не дзвонити їй.

Ведуча російського шоу "Давай одружимося" Лариса Гузєєва підтвердила факт захворювання на коронавірус.

Про це вона написала у своєму Instagram-каналі.

"Завжди вважала, що здоров'я - це дуже інтимно. Ну я ж не Сталін, щоб всій країні доповідали, що та як зі мною. Я захворіла на цю гидоту, а хто застрахований? Лікуюсь. Прошу всіх: не дзвонити мені і моїй родині. Дуже прошу. Поставте себе на моє місце. Мені і так страшно. Спасибі за розуміння", - зазначила Гузєєва.

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Гузєєва захворіла на коронавірус - що відомо

За даними ЗМІ, телеведучу госпіталізували на "швидкій" в московську лікарню "Комунарка" з підозрою на коронавірус. Лікарі оцінювали її стан як стабільний, і відзначали у неї "сильний стрес". Крім коронавірусу, у Гузєєвої підозрюють початкове пошкодження нирок.

"Актрисі і телеведучій стало погано пару днів назад. У неї з'явився кашель, температура близько 38, їй було важко дихати. Вона сама собі робила експрес-тест на ковід, результат виявився позитивним... У Лариси Андріївни знайшли запальні зміни і початкові ознаки пошкодження нирок. Все це ускладнює її стан і збільшує ризик появи ускладнень", - повідомляли ЗМІ.

Раніше 62-річна Гузєєва зізналася, що підтримує окупацію РФ Криму і назвала себе "ватницею абсолютною".

Автор: Віолетта Орлова