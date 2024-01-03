Фолловери запитали, на яких підставах чоловік Корячки перебуває за кордоном.

Українська блогерка-мільйонник Тетяна Коряк, більш відома як Корячка, разом з чоловіком і дочкою полетіла в Лапландію на новорічні канікули.

Дівчина охоче ділиться фотографіями і відео зі своєї подорожі. Вона розповіла, що в Лапландії зустріла Санта Клауса.

Однак в мережі не оцінили такі хвастощі. Деякі фоловери почали задавати питання Тетяні щодо того, як її чоловікові вдалося виїхати за кордон і чому він перебуває там так довго.

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"А чому ваш чоловік так довго перебуває за кордоном? Нам не потрібні такі люди, які зараз відсиджуються десь там, а після перемоги сповзуться сюди, як таргани", - написала одна з підписниць блогерки.

Корячка не втрималася і відповіла їй: "А ти хто така? Німб зніми". Також Тетяна додала, що її чоловік перебуває за кордоном на законних підставах.

Крім того, Тетяна гнівно відповіла і на інші коментарі користувачів мережі.

Нагадаємо, раніше Корячка потрапила у скандал, назвавши ЗСУ "м'ясом". Тетяна сказала, що ніхто не зобов'язаний йти захищати країну. Більш того, за її словами, якби вона була чоловіком, то ніколи б не взяла в руки зброю.

Однак незабаром дівчина поспішила виправдатися. Вона заявила, що її слова перекрутили.

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