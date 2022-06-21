Комік переживає за українців, які втратили свій дім через війну.

Український комік, зірка "Кварталу 95" Євген Кошовий відверто розповів, що викликає у нього сльози під час війни в Україні.

За його словами, найбільше його засмучує те, що багато українців змушені залишати свої будинки через війну, яку 24 лютого на нашій території розв'язала Росія. А комусь з українців і зовсім більше нікуди повернутися через обстріли.

"Я не знаю. Просто комусь вже, напевно, немає куди повертатися. Ой, давайте наступне питання", - сказав Кошовий у програмі "Зірковий шлях".

Він додав, що дуже сумує за колишнім Києвом, де постійно було безліч людей. При цьому він упевнений, що незабаром влада відбудує нашу країну, і всі українці зможуть повернутися додому.

Нагадаємо, раніше дочка Кошового зробила татові сюрприз і сама не змогла стримати сліз.

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