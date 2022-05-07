У багатьох українських зірок є родичі з Росії або тимчасово окупованих територій, з якими ті перестали спілкуватися після 24 лютого.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого багато людей перестали спілкуватися зі своїми родичами з Росії або окупованих територій на грунті того, що ті підтримують криваву політику Путіна. Серед зірок теж є ті, хто припинив спілкування з рідними.

Єгор Соболєв

Чоловік телеведучої Марічки Падалко намагався донести до своїх батьків з Росії правду про звірства російських солдатів, проте ті відмовлялися вірити в те, що відбувається. Після чого чоловік сказав своїй дружині, що припиняє спілкуватися з батьками.

"Він сказав їм більше йому не писати. Єгор, коли вийшов з Ірпеня, я так розумію, що він там побачив набагато більше, ніж мені розповів, тому що я це прочитала в його листуванні з мамою. Він їм написав все, що думає про Росію, про них, все що він там побачив, згвалтованих дівчаток віку нашої молодшої дитини... Ну, і написав їм і їх країні прокляття", - зізналася Марічка Падалко.

Світлана Тарабарова

Співачка припинила спілкуватися зі своїм дядьком з Росії. Причиною стало те, що рідний брат мами Світлани після новини про бої в Херсоні написав привітання з тим, що їх "нарешті звільнили".

"Ми листувалися всією сім'єю з цією людиною. Ми закінчили з ним листуватися, коли мама сказала заблокувати його. Рідна сестра сказала. Він не розуміє, він сліпий, настільки пропаганда виїла йому мозок", - поділилася співачка.

Віталій Козловський

Чоловік перестав спілкуватися зі своєю зведеною сестрою по лінії батька. Вона проживає в Москві, і не повірила Віталію в його розповіді про те, що РФ бомбить мирні українські міста і вбиває людей.

"Перші десять днів ще намагався з ними говорити, пояснювати, але все марно. Багатьох взагалі прокляв і послав куди подалі. Мені кажуть, що так само не можна, ти собі так біду накликаєш. А як сьогодні можна, коли прийшли до тебе додому і вбивають всіх?",- зізнався Віталій Козловський.

Ксенія Кошова

Дружина гумориста Євгенія Кошового також припинила спілкуватися з родичами. Сестри, які живуть на території незаконно анексованого Росією Криму заблокували Ксенію після того, як вона надсилала історії та фотографії з доказом звірств російських військових.

Коли з часом її розблокували, вона спробувала знову розповісти про звірства російських окупантів.

"Після всіх цих текстів, фотографій і відео моя сестра написала мені букву Z", - розповіла дружина Євгена Кошового.

Нагадаємо, Харчишин розповів, як звертався до Пугачової з проханням говорити про війну в Україні.

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