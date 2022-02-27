Фредерік Бегбедер вибачився за боягузтво уряду Франції.

Знаменитий французький письменник Фредерік Бегбедер звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав зупинити війну проти України, яку розв'язав російський лідер Володимир Путін.

Про це відомий публіцист заявив у своєму відеозверненні.

"Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський - клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член. І мені соромно за мій уряд, мою країну боягузів, які не прийшли допомагати вам негайно. Мені правда дуже соромно. І я думаю, що всі західні уряди повинні допомогти вам так швидко, наскільки це можливо. Вже цього вечора. Хочу, щоб ми прийшли прямо зараз", - заявив Бегбедер.

При цьому він відзначив відважність українського народу

"І я хочу сказати моїм українським друзям, що я люблю вас, що ви - відважні люди, і заслуговуєте бути абсолютно вільними. Тому що - європейці, ви - частина Європи. Ви - частина НАТО. Якби я міг вирішувати, ви б вже були нашою частиною, Ви наші брати", - вказав письменник.

Також він звернувся до громадян РФ і закликав їх зупинити війну проти України.

"І до всіх моїх російським читачам і російським друзям: будь ласка, прямо зараз - чиніть опір! Скажіть те, що ви відчуваєте. Зупиніть цього божевільного диктатора. Ви не можете зберігати мовчання. Вам зараз це не дозволено - зберігати мовчання! Всі мої російські читачі, якщо вам подобаються мої книги, будь ласка - поважайте свободу. Зупиніть цю дурну безглузду війну", - підкреслив Бегбедер.