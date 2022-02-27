Знаменитий французький письменник Фредерік Бегбедер звернувся до громадян Російської Федерації. Він закликав зупинити війну проти України, яку розв'язав російський лідер Володимир Путін.
Про це відомий публіцист заявив у своєму відеозверненні.
"Дорогі українці! Ще три дні тому я думав, що Зеленський - клоун, але тепер я знаю, що у нього найбільші яйця у Всесвіті. І Володимир Путін не просто с*ка, а просто переляканий та безглуздий. У нього дуже-дуже маленький пеніс, зовсім крихітний член. І мені соромно за мій уряд, мою країну боягузів, які не прийшли допомагати вам негайно. Мені правда дуже соромно. І я думаю, що всі західні уряди повинні допомогти вам так швидко, наскільки це можливо. Вже цього вечора. Хочу, щоб ми прийшли прямо зараз", - заявив Бегбедер.
При цьому він відзначив відважність українського народу
"І я хочу сказати моїм українським друзям, що я люблю вас, що ви - відважні люди, і заслуговуєте бути абсолютно вільними. Тому що - європейці, ви - частина Європи. Ви - частина НАТО. Якби я міг вирішувати, ви б вже були нашою частиною, Ви наші брати", - вказав письменник.
Також він звернувся до громадян РФ і закликав їх зупинити війну проти України.
"І до всіх моїх російським читачам і російським друзям: будь ласка, прямо зараз - чиніть опір! Скажіть те, що ви відчуваєте. Зупиніть цього божевільного диктатора. Ви не можете зберігати мовчання. Вам зараз це не дозволено - зберігати мовчання! Всі мої російські читачі, якщо вам подобаються мої книги, будь ласка - поважайте свободу. Зупиніть цю дурну безглузду війну", - підкреслив Бегбедер.