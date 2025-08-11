Пара разом вже доволі давно і виховує кількох дітей.

Легендарний футболіст Кріштіану Роналду освідчився своїй дівчині Джорджині Родрігес.

40-річний португальський футболіст, який зараз виступає за Аль-Наср, у стосунках із нею уже 9 років. Довгоочікуваною новиною Родрігес поділилася в Instagram.

Вона опублікувала фото руки з обручкою із чималим коштовним каменем.

Відео дня

Світлину Родрігес підписала так: "Так, хочу. У цьому і в усіх моїх життях".

Стосунки Роналду із Джорджиною Родрігес

Пара разом із 2016 року. Вони виховують двох спільних дітей – у 2017 році в них народилася донька. У квітні 2022 року вони чекали на близнюків – хлопчика і дівчинку. Проте хлопчик помер під час пологів.

Крім того, в Кріштіану Роналду є син 2010 року народження та близнюки 2017 року народження. До всіх них Родрігес ставиться як до своїх дітей, часто публікуючи фото з ними всіма.

Хоча пара і не була офіційно одружена, Роналду не раз називав 31-річну Джорджину Родрігес дружиною.

Вас також можуть зацікавити новини: