Найбільшу популярність Пламмеру принесли ролі у фільмах "Повернення Рожевої пантери", "12 мавп", "Дівчина з татуюванням дракона".

Помер канадський актор театру та кіно Крістофер Пламмер. Йому був 91 рік.

Читайте такожПомер зірка" Бригади " та "Бумера" Віталій АльшанськийЯк пише Deadline, смерть актора підтвердили його рідні.

Його менеджер та друг Лу Пітт заявив, що актор був непересічною людиною, який глибоко любив і поважав свою професію, дотримуючись старомодних манер, іронічного гумору і музики слів.

Крістофер Пламмер: що відомо про актора

Артур Крістофер Орм Пламмер народився в Торонто в 1929 році.

Лауреат премій «Еммі», «Тоні», Гільдії кіноакторів США, «Оскар», BAFTA, «Золотий глобус» та «Незалежний дух». Найбільшу популярність Пламмеру принесли ролі у фільмах «Звуки музики», «Повернення Рожевої пантери», «12 мавп», «Ігри розуму», «Скарб нації», «Воображаріум доктора Парнаса», «Дівчина з татуюванням дракона».

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Автор: УНІАН