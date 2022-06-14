Актрисі виписали штраф за порушення ПДР.

Українська актриса Ксенія Мішина, яка разом з сином Платоном переїхала до Бельгії під час війни в Україні, розповіла, що співробітники правоохоронних органів виписали їй штраф за порушення правил дорожнього руху.

За словами Мішиної, вона їхала за кермом, дивилася в навігаторі і тримала в руках телефон. Через те, що в Бельгії під час дорожнього руху заборонено тримати в руках гаджети, її зупинили на дорозі і виписали штраф. Так, тепер актрисі доведеться заплатити 200 євро.

"Поїхали в аеропорт, і мене зупинила поліція за те, що я тримала в руках телефон і дивилася в навігаторі, щоб доїхати до аеропорту. Ось, мінус 200 євро", - поділилася Ксенія.

Нагадаємо, раніше Ксенію Мішину вже оштрафували у Бельгії. Зірка українського кіно неправильно припаркувалася, тому співробітники правоохоронних органів виписали їй штраф - 30 євро.

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