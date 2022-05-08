Актриса неправильно припаркувала своє авто.

Українську актрису Ксенію Мішину, яка поїхала разом з сином до Бельгії, оштрафували в Брюгге.

Виявляється, зірка українського кіно неправильно припаркувалася, тому співробітники правоохоронних органів виписали їй штраф - 30 євро.

"Ось думаю, що робити, куди платити", - розповіла Мішина в Instagram.

Також вона додала, що один зі своїх вихідних повністю присвятила синові Платону. Вони гуляли містом і ходили в музеї.

"Мій син не пропустив жодного прапора. Кожного разу я чую: "О, мамо, дивись, наш прапор". 100 тисяч разів на день", - додала актриса.

Нагадаємо, в перші дні вторгнення Росії в Україну Ксенія Мішина разом з сином поїхала в Закарпаття. Пізніше вони перебралися до Бельгії, де актриса повернулася до своєї роботи, а також розповідає про війну в Україні.

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