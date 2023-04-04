Чоловіка багато років не було в її житті і житті хлопчика.

Українська актриса Ксенія Мішина сама виховує 10-річного сина Платона. З батьком дитини вона розлучилася, перебуваючи на сьомому місяці вагітності. Відтоді чоловіка в їхньому житті не існувало.

На початку повномасштабного російського вторгнення він з'явився і висловив бажання познайомитися зі спадкоємцем. У програмі "ЖВЛ" Мішина зізналася, що дозволила цьому статися, проте хеппі-енду не сталося.

Знаменитість зазначила, що її екс-чоловікові не вдалося знайти спільну мову з дитиною, тому вона перервала це спілкування.

"Ми зустрічалися, але я знову помахала ручкою. Людина не змінилася. Скажу так: не закритий гештальт був більше у мене, ніж у сина. Я розуміла, що йому потрібна я, а не дитина. Все це погано впливає на сина, він починав питати: "А чому так?" Крім того, нова сім'я колишнього почала качати права. Я сказала: "Ні, це не про мене"", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповідала, що екс-чоловік піднімав на неї руку. Навіть після того, як вони розлучилися, чоловік продовжував знущатися над нею. Через чотири роки він з'явився і спустив її зі сходів.

Крім того, Мішина говорила, що батько Платона позбавлений батьківських прав.

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