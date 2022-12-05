Співак не захотів перебувати поруч з артистом-путіністом Shaman.

Днями відбулися зйомки щорічного російського фестивалю "Пісня року". На захід прийшов Леонід Агутін, який засудив війну в Україні. Спочатку він з'явився на червоній доріжці, де повинен був позувати для фотографів.

Однак, коли він побачив перед папараці російського співака SHAMAN, який прославляє російських окупантів, відмовився стояти з ним поруч. Тому Агутін відразу ж пішов і повернувся тільки після того, як Shaman покинув фотозону.

"Поки SHAMAN розмовляв з пресою на доріжку вийшов Леонід Агутін, але тут же залишив її. Як з'ясувалося пізніше, музикант не хотів заважати колезі, а також світитися в кадрі. Коли Ярослав Дронов, він же SHAMAN, покинув фотозону, Агутін знову вийшов до фотографів і охоче попозував", - повідомляють росЗМІ.

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Леонід Агутін: що він говорить про війну в Україні

Російський співак Леонід Агутін на концерті в Москві закликав зупинити війну в Україні і зірвав оплески. Він зазначив, що мирні люди не повинні страждати, тому активні бойові дії на території України потрібно припинити.

При цьому Агутін заявив, що разом з дружиною Анжелікою Варум залишився в Росії. Однак в Росії співака стали звинувачувати в зборах коштів для ЗСУ. На своїй сторінці в Instagram Агутін написав, що ніякого відношення до допомоги українській армії ні він, ні його дружина не мають.

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