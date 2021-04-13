Борткевич помер / wikipedia.org
Екс-соліст групи "Пісняри" Леонід Борткевич помер на 72 році життя.
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За даними ЗМІ, артист помер від цукрового діабету 13 квітня.
Відзначимо, що в групі він співав з 1970 по 1980 року. Він покинув групу через неможливість поєднувати музичну кар'єру з навчанням. У 1999 році знову став солістом ВІА "Пісняри" і перебував у ньому до самої смерті його керівника Володимира Мулявіна в 2003 році. Також він є Заслуженим артистом Білоруської РСР.
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