Леся Нікітюк поділилася в Instagram новими фотографіями з відпочинку і здивувала своїх фоловерів відвертим постом. Читайте такожВідома модель на камеру похизувалася своєю попою
"Про брехню та обман) Це буде спіткати вас завжди й іноді навіть з якоюсь циклічністю...) Але потрібно за це дякувати й відпускати... Бо тільки так ви зможете рухатись далі! Я взагалі люблю, коли мені брешуть і обманюють, для мене це як ядерне паливо!!! А раніше дуже плакала і почувалася жертвою!",- поділилася зірка.
Пост вона супроводила знімками, на яких постала в міді-сарафані з відвертим декольте.
У коментарях пишуть, що вважають леді Ле дуже щирою і захоплюються її прямолінійністю.
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