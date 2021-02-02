Позувала знаменитість на пірсі, а вітер грався з її волоссям.

Леся Нікітюк поділилася в Instagram новими фотографіями з відпочинку і здивувала своїх фоловерів відвертим постом. Читайте такожВідома модель на камеру похизувалася своєю попою

"Про брехню та обман) Це буде спіткати вас завжди й іноді навіть з якоюсь циклічністю...) Але потрібно за це дякувати й відпускати... Бо тільки так ви зможете рухатись далі! Я взагалі люблю, коли мені брешуть і обманюють, для мене це як ядерне паливо!!! А раніше дуже плакала і почувалася жертвою!",- поділилася зірка.

Пост вона супроводила знімками, на яких постала в міді-сарафані з відвертим декольте.

У коментарях пишуть, що вважають леді Ле дуже щирою і захоплюються її прямолінійністю.

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Автор: УНІАН