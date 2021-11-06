Вперше про розрив стало відомо ще в лютому минулого року - пара перестала з'являтися разом на заходах, що дало поштовх для чуток.

Фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк готується стати холостяком. Він офіційно розлучається з дружиною Ганною, у шлюбі з якою прожив 11 років. Їхню справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

Як ідеться у сюжеті ТСН, 41-річний Андрій Хливнюк не афішує особисте життя й не виставляє на публіку стосунки з дружиною. Відтак не дивно, що про їхнє розлучення світ дізнався не з уст лідера "Бумбоксу", а завдяки журналістам.

На п'ятницю, 5 листопада, було заплановано слухання про розірвання їхнього шлюбу. Ані музикант, ані режисерка Ганна Копилова не приїхали на засідання Шевченківського суду. Вони передали всі необхідні документи й попросили розглянути справу без них.

Судячи з повідомлень у ЗМІ, ініціаторкою розриву була саме Ганна – донька колишнього голови НАК "Нафтогаз Україна".

Наголосимо, чутки про розлучення лідера "Бумбоксу" ширяться з лютого минулого року. Журналістка Соломія Вітвіцька запевняла, що саме Ганна ухвалила рішення розірвати шлюб. Сам Андрій Хливнюк відмовлявся коментувати особисте життя.

Чи завів співак нові стосунки невідомо. Але те, що вони були, днями підтвердила відома українська топ-модель Наталія Готій, яка знялася в кліпі "Бумбоксу". За її словами, зараз їх не пов'язують романтичні стосунки, як раніше.

Зазначимо, Андрія Хливнюка з Ганною Копиловою одружились 2010 року, однак їхнє весілля було таємним. У мережі досі немає жодного фото з церемонії.

Того ж року в подружжя народився первісток Іван, а через три роки – донька Олександра.

Як про дружину, так і про дітей лідера "Бумбоксу" відомо мало. У своєму профілі в Instagram він зрідка публікує фото з нащадками, тоді як Ганна там не з'являється.

Як відомо, жінка працює арт-директоркою видавництва "Основи" та режисує музичні кліпи.

Автор: Вікторія Гордієнко