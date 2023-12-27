Чоловік рідко говорить про особисте.

Нещодавно фронтмен гурту "СКАЙ" Олег Собчук вперше заговорив про екс-дружину. В інтерв’ю OBOZ.UA він поділився інформацією, які у нього зараз стосунки з Марією та дітьми.

"Ніякі. Про колишніх – або хороше, або нічого. З дітьми в мене все добре. Ми спілкуємося, я оплачую навчання нашої доньки. Бачуся з нею, так само як і з сином", – заявив співак.

До слова, у пари є двоє спільних дітей: 20-річна донька Тетяна та 14-річний син Арсен. Протягом сімейного життя Олег не приховував, що і раніше були моменти, коли вони хотіли розлучитися, але тоді від цього кроку втримували діти. Разом з Марією вони ходили до психолога, але це не врятувало шлюб.

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Розлучення Олега Собчука

Майже місяць тому, після 20 років подружнього життя, Олег Собчук та його дружина Марія оголосили про розлучення. Марія публічно звинуватила Олега в аб’юзі та виклала в мережу скріни їхньої переписки, де він погрожував забрати техніку та майно.

"Авто не купую тобі через твій язик і обзивання мене пустушкою. Будеш продовжувати - залишишся без квартири. Роздерибанимо майно і все. Мені це вигідніше навіть. Я теж свої права знаю, це не залякування. Ноут планую купити, але за твоїм ставленням - уже не факт. Ти список хорошого, що я зробив, хоч раз склала? Невдячне створіння... Немає ні бажання, ні часу везти з тобою ці суперечки. По тобі все ясно давно. Доводити нічого я тобі не збираюся, треба швидше розлучитися," - писав Собчук.

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