Віктор Бронюк вирішив покращити якість свого життя.

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк різко скинув вагу. Артист за короткий проміжок часу втратив 30 кілограмів. Про це він розповів в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Музикант зізнався, що про ідеальну фігуру не мріяв. Худнути він почав передусім для того, щоб покращити самопочуття. Відомо, що раніше вага артиста становила майже 120 кілограмів. Чоловік не приховував, що відчував важкість на сцені, зайва вага заважала гратися з дітьми та взагалі вносила дисонанс у життя.

"У мене не стоїть задача мати ідеальну вагу. Так комфортніше. Я майже на 30 кг схуд. Три відра води", - уточнив артист.

Бронюк додав, що схуднути йому допомогло правильне харчування. Окрім того, виконавець вже понад десять років не вживає алкоголь, що також позитивно відобразилось на його здоров’ї.

Нагадаємо, раніше Віктор Бронюк вперше розповів, як ледь не помер від коронавірусу. Йому було дуже важко дихати через ураження обох легенів.

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