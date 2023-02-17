Клаус Майне хоче, щоб росіяни усвідомили всю відповідальність, яку несуть за війну в Україні.

Лідер легендарної групи Scorpions Клаус Майне в інтерв'ю Олексію Суханову заявив, що вважає всіх росіян винними в нападі на Україну. За його словами, вони піддалися російській пропаганді, тому є співучасниками злочинів Кремля.

"Німці під час Другої світової війни напали на півсвіту. І ми, коли дорослішали, відчували спільну провину. Для нас було зрозуміло, що на кожному німці є частина провини під час Другої світової війни. Німці були переможені в тій війні, і потім крок за кроком стало з'ясовуватися, що тоді сталося: Голокост і всі жахливі речі, це все поставило на нашу країну клеймо спільної провини. Я хотів би, щоб люди в Росії зрозуміли, що зараз відбувається, і самі вивели відчуття власної відповідальності за те, що невинні люди гинуть, отримують поранення, втрачають будинки", - сказав Майне.

За його словами, йому хотілося б сказати, що не всі росіяни винні, але він боїться, що це не так. Клаус хоче, щоб громадяни країни-агресора усвідомили, яку відповідальність вони несуть.

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"Так, кажуть: "Це не росіяни, це режим", але росіяни підтримують цей режим. Є різні соціологічні дослідження, скільки росіян підтримують війну. Звичайно, в цьому так само винна і пропаганда", - додав артист.

Музикант додав, що у нього в серці Україна. І зараз він найбільше хоче, щоб українці відчули його солідарність. Саме тому співак презентував нову версію легендарної пісні "Wind of Change", в якій замінив слова "Я гуляю вздовж Москви-ріки, аж до парку Горького, нехай звучить твоя балалайка" на "Прислухайся до мого серця, воно говорить "Україна" і чекає, що вітер зміниться".

Нагадаємо, раніше лідер Scorpions розповів, як українці підтримали його після похорону мами.

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