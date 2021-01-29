Британський актор Люк Вестлейк повісився, не витримавши стресу, викликаного локдауном.
Про це повідомляє видання The Sun.
Напередодні Вестлейк надіслав текстове повідомлення своїй колишній дівчині Ханні, в якій погрожував накласти на себе руки. Ще на початку карантину Люк переживав через втрату роботи. Тоді ж він розлучився зі своєю подругою, бо їхні стосунки не витримали дистанції. У актора почалася депресія. До цього він вже двічі намагався накласти на себе руки - у квітні і у червні.
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За кілька місяців до своєї смерті Люк звертався до психолога у зв'язку з перенесеною ним у дитинстві душевною травмою. Але йому відмовили в терапії, оскільки фахівці спочатку хотіли розібратися з його алкогольною і наркозалежністю.
26-річний Люк був відомий за серіалом «Без образ», а також популярному детективному телесеріалу Бі-бі-сі «Лютер», головну роль в якому зіграв Ідріс Ельба.
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