Користувачі мережі підтримали відповідь музиканта росіянам.

Проукраїнський артист, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич відповів росіянам, які звинувачують його в тому, що зароблені в РФ гроші він витрачає в Ізраїлі.

Макаревич вважає, що гроші, зароблені чесною працею, він може витрачати хоч на Марсі.

"Популярна приказка (вимовляється з осудом): заробляють в Росії, а витрачають за кордоном! Я завжди вважав, що якщо ти заробив (не відпиляв, не вкрав, не віджав - заробив) гроші в Росії (в Європі, в Америці, в Австралії) - ти можеш витрачати їх хоч на Марсі. Саме тому, що ти їх заробив. Так, ні?",- написав Макаревич на своїй сторінці в Facebook.

Шанувальники артиста одразу ж почали коментувати це. Вони зазначили, що Макаревич абсолютно правий, а ось чому росіяни не пред'являють подібних претензій владі - незрозуміло.

"Дивно, чому зомбі не пред'являють це депутатам та іншим шахраям у владі", "Все так! Тільки у тих, хто це висловлює, немає інших аргументів. Адже щось треба винайти, щоб вкусити", "110% так, але не вільні розумом люди цього не розуміють", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич висміяв кремлівську пропаганду.

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