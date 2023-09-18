Він мріє про здорові і щасливі стосунки.

Про особисте життя співака Макса Барських мало що відомо, тому що весь час він був сконцентрований на кар'єрі. І, варто відзначити, йому вдалося її побудувати. З учасника "Фабрики зірок" він виріс в професійного артиста, що збирає величезні зали.

Швидше за все, саме таке навантаження і відбилося на особистому щасті музиканта. Як він зізнався в інтерв'ю "Люкс ФМ", на даний момент у нього немає дівчини.

Однак, як каже артист, він хоче зустріти дівчину, з якою зможе побудувати здорові і щасливі стосунки.

"У мене був час стати самодостатнім, тому мені здається, що мої майбутні стосунки будуть дуже здорові, без токсичних стосунків, ревнощів і проблем. Я хочу стосунки з відчуттям одне одного і компромісами", - сказав Барських.

Крім того, Макс зазначив, що поки не готовий до дітей. При цьому через 3-5 років повернеться до цієї розмови.

Нагадаємо, раніше продюсер розповів, скільки заробляє Макс Барських. За словами Ясинського, Барських просить пристойну суму за виступ - 5 тисяч доларів.

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