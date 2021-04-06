Слідчий комітет Росії вже почав перевірку.

Слідчий комітет Росії почав перевірку композиції співачки Manizha Russian Woman, з якою артистка планує виступити на "Євробачення".

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Про це повідомляє ТАСС.

Слідчі почали перевірку після того, як до них звернулися з редакції газети "Ветеранські вісті". Автори скарги заявили, що трек порушує національну згоду в країні і ображає гідність російських жінок.

Джерело в правоохоронних органах зазначило, що "матеріал перевірки на наявність ознак порушення ненависті або ворожнечі" в пісні артистки був зареєстрований 5 квітня в Останкінському слідчому відділі в Москві.

Хто така Manizha:

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За підсумками Національного глядацького SMS-голосування, проведеного 8 березня 2021 року в прямому ефірі Першого каналу, співачка представлятиме Росію з піснею "Російська жінка" (Russian woman) на 65-му Міжнародному конкурсі пісні "Євробачення-2021", який пройде в місті Роттердам (Нідерланди) в травні 2021 року

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Автор: Діана Могилєвич