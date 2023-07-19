Чоловік Марічки Падалко захищає Україну / фото facebook ведучої

Телеведуча ТСН і марафону "Єдині новини" Марічка Падалко поділилася з фанами радісною новиною. Як виявилося, нині зірка отримала новий "статус". Це сталося завдяки її чоловіку Єгору Соболєву, який служить у Збройних Силах України.

Обранець ведучої отримав нове звання. А тому нині Падалко поділилася гордістю з шанувальниками:

"Маю відтепер новий сімейний статус - дружина офіцера".

Також Падалко показала фото свого чоловіка. На них Соболєв у військовій формі, на позиціях. Обранець ведучої, як відомо, брав участь у звільненні Київщини від окупантів.

Чоловік Марічки Падалко / скриншот

Реакція мережі

Фани привітали Падалко з новим "статусом". Вони бажають чоловіку ведучої сил та наснаги. Також коментатори пишуть:

  • "Найвище звання - людина з добрим серцем, чистим сумлінням, сміливий захисник, гарний воїн та сім'янин! Дякуємо Єгору!"
  • "Хай Бог вас береже, і ваших побратимів, такі люди потрібні Україні. Низький уклін вам, наші захисники"
  • "Вітаємо мужнього воїна! Ви неймовірні! Низький уклін вашому чоловіку за наш захист. Перемога вже скоро!".

Що відомо про чоловіка Марічки Падалко

У 2021 році чоловік ведучої отримав військову спеціальність "стрілець". Також він укладав контракт з підрозділом територіальної оборони. На початку повномасштабної війни він брав участь у боях за Ірпінь. Чоловік Падалко був одним з військових, які звільняли Київщину від окупантів.

Нещодавно Падалко зворушила емоційним кадрами зустрічі дочок з батьком-військовим. Дівчата не бачили батька 8 місяців, щемливий момент вразив мережу.

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