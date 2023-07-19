Ведуча розповіла, що її чоловік отримав підвищення.

Телеведуча ТСН і марафону "Єдині новини" Марічка Падалко поділилася з фанами радісною новиною. Як виявилося, нині зірка отримала новий "статус". Це сталося завдяки її чоловіку Єгору Соболєву, який служить у Збройних Силах України.

Обранець ведучої отримав нове звання. А тому нині Падалко поділилася гордістю з шанувальниками:

"Маю відтепер новий сімейний статус - дружина офіцера".

Також Падалко показала фото свого чоловіка. На них Соболєв у військовій формі, на позиціях. Обранець ведучої, як відомо, брав участь у звільненні Київщини від окупантів.

Реакція мережі

Фани привітали Падалко з новим "статусом". Вони бажають чоловіку ведучої сил та наснаги. Також коментатори пишуть:

"Найвище звання - людина з добрим серцем, чистим сумлінням, сміливий захисник, гарний воїн та сім'янин! Дякуємо Єгору!"

"Хай Бог вас береже, і ваших побратимів, такі люди потрібні Україні. Низький уклін вам, наші захисники"

"Вітаємо мужнього воїна! Ви неймовірні! Низький уклін вашому чоловіку за наш захист. Перемога вже скоро!".

Що відомо про чоловіка Марічки Падалко

У 2021 році чоловік ведучої отримав військову спеціальність "стрілець". Також він укладав контракт з підрозділом територіальної оборони. На початку повномасштабної війни він брав участь у боях за Ірпінь. Чоловік Падалко був одним з військових, які звільняли Київщину від окупантів.

Нещодавно Падалко зворушила емоційним кадрами зустрічі дочок з батьком-військовим. Дівчата не бачили батька 8 місяців, щемливий момент вразив мережу.

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