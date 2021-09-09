Телеведуча зізналася, що у неї було бажання перейти на інший канал.

Українська телеведуча Марічка Падалко в інста-сторіз відповіла на запитання підписника, чи не було у неї бажання піти з телеканалу 1+1 на якийсь інший.

Падалко зізналася, що таке бажання було. Вона в жартівливій формі сказала, що хотіла б піти на канал CNN Ukraine, але такого поки не існує.

"Було. На поки не існуючий канал CNN Ukraine. Серед вітчизняних телеканалів краще "плюсів" немає", - розповіла Марічка Падалко.

Зазначимо, Марічка Падалко працює на телеканалі 1+1 з червня 2002 року. Телеведучій 45 років і вона веде програму"ТСН".

Хто така Марічка Падалко

Спочатку вона працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом з Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок+", яка була в ефірі в 2006-2008 роках.

У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Пізніше вела рубрику "Мамин щоденник" в цій програмі. Разом з Єгором Гордєєвим вела випуски ТСН в рамках ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкін кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми.

У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". На даний момент - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

Також Марічка одружена з Єгором Соболєвим і має трьох дітей - Михайла, Марію і Катерину.

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Автор: Діана Могилєвич