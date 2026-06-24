Після 10 років у США: відома акторка і танцівниця оголосила про повернення в Україну

Хореографка та акторка, яка побудувала кар'єру в США та знялася в голлівудських проєктах, оголосила про повернення на батьківщину.

Українська хореографка та акторка Марина Мазепа, яка останні роки жила та працювала у США, вирішила повернутися в Україну. Після майже десятиліття за кордоном мисткиня планує розпочати новий етап кар'єри на батьківщині та розвивати міжнародні мистецькі проєкти, пише NV з посиланням на команду Мазепи.

За словами представників артистки, повернення пов'язане з наміром реалізувати в Україні масштабні творчі ініціативи та представити сучасне українське мистецтво світовій аудиторії.

Останніми роками Марина Мазепа співпрацювала з провідними творчими командами США та Європи, поєднуючи хореографію, перформанс і візуальне мистецтво у власних проєктах.

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Особливе місце у її творчості займають авторська практика Mazepa Method та мистецький проєкт Living Letters ("Живі літери"), який об'єднує рух, фотографію, перформанс і відеоарт.

В Україні мисткиня планує організовувати виставки, міжнародні колаборації та перформанси.

У команді Мазепи кажуть, що вона повертається, щоб "презентувати сучасне українське мистецтво світовій аудиторії".

Що відомо про творчість Марини Мазепи

Марина Мазепа народилася у Конотопі на Сумщині. У 2015 році вона стала однією з фіналісток шоу "Танцюють всі". У 2017 році артистка переїхала до США, а через два роки взяла участь у популярному талант-шоу America’s Got Talent.

Згодом вона дебютувала в кіно та знялася у низці відомих проєктів, серед яких фільми жахів "Нечестивий", "Втілення зла", "Оселя зла: Вітаємо у Раккун-Сіті", а також серіали "Це все Агата" та "Готель Континенталь".

Поверненню в Україну передувала ще одна важлива подія в житті акторки – нещодавно вона вийшла заміж. Особистість чоловіка Мазепа не розголошує.

Для весільної церемонії артистка обрала три сукні від українського бренду. Один із образів був натхненний стилем голлівудської легенди Одрі Гепберн, інший містив ручну вишивку колосків як символ українського коріння, а третій створили спеціально для весільного танцю.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Вікторія Білан-Ращук, яка раніше розповіла про зради чоловіка-воїна Володимира Ращук під час своєї вагітності, офіційно розлучилась з ним.

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