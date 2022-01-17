Українська співачка MARUV, яка останнім часом часто гастролює в Росії, вирішила трохи відпочити від сцени.
Зірка відчула вигорання, тому влаштувала собі невелику відпустку. Але вже зовсім скоро шанувальники знову побачать улюблену співачку на сцені, адже 8 березня відбудеться презентація її нового альбому.
"Я дуже втомилася і відчула творче вигорання. Зараз мені потрібен відпочинок від моєї діяльності і просто побути вдома", - сказала співачка в інста-сторіз.
Читайте також36-річна Даша Астаф'єва в "хижому" купальнику похвалилася фігуроюТакож MARUV додала, що натхнення для творчості вона бере з життя - подорожі, пригоди, люди, події, мистецтво.
"Але зараз я нічого не планую і нічого не хочу. Я на чилі, на розслабоні", - додала зірка.
Нагадаємо, раніше епатажна MARUV без білизни ледь прикрила "полуничку".