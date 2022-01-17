За словами співачки, вона дуже втомилася за останній час.

Українська співачка MARUV, яка останнім часом часто гастролює в Росії, вирішила трохи відпочити від сцени.

Зірка відчула вигорання, тому влаштувала собі невелику відпустку. Але вже зовсім скоро шанувальники знову побачать улюблену співачку на сцені, адже 8 березня відбудеться презентація її нового альбому.

"Я дуже втомилася і відчула творче вигорання. Зараз мені потрібен відпочинок від моєї діяльності і просто побути вдома", - сказала співачка в інста-сторіз.

Читайте також36-річна Даша Астаф'єва в "хижому" купальнику похвалилася фігуроюТакож MARUV додала, що натхнення для творчості вона бере з життя - подорожі, пригоди, люди, події, мистецтво.

"Але зараз я нічого не планую і нічого не хочу. Я на чилі, на розслабоні", - додала зірка.

Нагадаємо, раніше епатажна MARUV без білизни ледь прикрила "полуничку".

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