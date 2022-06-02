Ймовірно, Maruv буде народжувати в Україні.

Українська співачка Maruv, яка досі мовчить про війну в Україні, зараз знаходиться в Києві. Її застукали в одній з приватних клінік столиці.

Про це повідомляє СТБ.

У кадрі Анна на останніх термінах вагітності сидить в інвалідному візку, а везе її чоловік Олександр Корсун. Ймовірно, співачці ось-ось вже народжувати.

Зазначимо, те, що Анна зараз перебуває в Україні стало несподіванкою. Останнім часом вона жила і працювала в Росії. Більш того, вона дала інтерв'ю російському виданню про свою вагітність.

З 24 лютого вона жодного разу не прокоментувала війну в нашій країні. При цьому продовжувала працювати з російськими артистами. На тлі хвилі хейту вона закрила свою сторінку в Instagram.

Нагадаємо, раніше MARUV розповіла, як важко переносить вагітність.

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