Таблоїд опублікував лист Маркл батькові. Герцогиня назвала дії видання "незаконними та нелюдськими".

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, дружина британського принца Гаррі, виграла позов проти таблоїду The Mail on Sunday, який в лютому 2019 року опублікував текст її листа батькові Томасу.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте такожМеган Маркл не поїде з принцом Гаррі на ювілей королеви Єлизавети II - ЗМІСуддя Високого суду Лондона визнав, що видання неправомірно використовувало інформацію про приватне життя і порушило авторські права герцогині.

«Це був особистий лист. Велика частина того, що було опубліковано, стосувалася власної поведінки заявниці, її переживань через поведінку батька і розладу між ними»,-заявив суддя Марк Ворбі.

Він також підкреслив, що у Маркл були «вагомі підстави вважати, що зміст листа залишиться конфіденційним».

Сама Маркл назвала дії видання «незаконними та нелюдськими».

Меган Маркл проти таблоїду The Mail on Sunday

У жовтні 2019 року герцогиня Сассекська Меган Маркл подала до суду на газету Mail on Sunday (недільне видання щоденного таблоїду Daily Mail) та її власника Associated Newspapers через публікацію особистого листа батькові Томасу.

Маркл перервала стосунки з ним через його скандальні виступи в пресі.

Mail on Sunday відкинула спотворення сенсу листа.

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Автор: УНІАН