Герцоги не зобов'язані сповіщати про подібні дії королівську сім'ю, оскільки вони більше не займаються роботою під її егідою.

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл мають намір дати велике інтерв'ю і вперше поговорити про переїзд з Великобританії, нове життя в США, свою сім'ю, благодійну діяльність і відносини з громадськістю.

Читайте такожМеган Маркл не поїде з принцом Гаррі на ювілей королеви Єлизавети II-ЗМІОднак, як виявилося, після цього їх можуть позбавити всієї решти королівських привілеїв.

Йдеться про інтерв'ю з Опрою Вінфрі, яка дружить з герцогами і живе неподалік від них. Публікація бесіди Опри з Меган і Гаррі запланована на 7 березня. Новини про це дійшли до Британії, і в Букінгемському палаці ініціативи герцогів не дуже зраділи, передає popcornnews.

За словами джерела з королівської сім'ї, після інтерв'ю з Опрою королева Єлизавета II може попросити онука і його дружину відмовитися від співпраці з благодійними організаціями, яким вони протегують, а Гаррі і зовсім можуть позбавити всіх військових звань, якими, як відомо, він дуже дорожить.

Невідомо, повідомили Меган і Гаррі королеві про своє рішення дати інтерв'ю самі чи в палаці дізналися про це з інших джерел. За словами інформатора, в будь-якому випадку герцоги не зобов'язані сповіщати про подібні дії королівську сім'ю, оскільки вони більше не займаються роботою під її егідою.

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Автор: УНІАН