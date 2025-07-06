Пара одружилася в крипті собору Святого Павла в Лондоні.

Ексучасниця Spice Girls, 50-річна співачка Мелані Браун (Мелані Бі) вийшла заміж втретє. Обранцем виконавиці став 37-річний стиліст-перукар Рорі Макфі. Пара одружилася 5 липня в крипті собору Святого Павла в Лондоні, де 1981 року відбувалося весілля тоді ще принца Чарльза і принцеси Діани.

Як пише People, серед знаменитих гостей були присутні Емма Бантон (Baby Spice), Кара Делевінь, Кетрін Раян і Дейзі Лоу. А три дочки співачки - 26-річна Фенікс, 18-річна Енжел Айріс і 13-річна Медісон - були подружками нареченої.

Після церемонії відбувся зірковий банкет у готелі Shangri-La, розташованому в хмарочосі Shard - найвищій будівлі Великої Британії.

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Для весілля Мел Бі вибрала індивідуально пошиту сукню кольору слонової кістки від Жозефіни Скотт, а пізніше переодяглася у вбрання від Джастіна Александера.

"Працювати з нею було мрією, вона привнесла в образ власне відчуття стилю", - розповіла власниця Evelie Bridal Boutiques в Лондоні Кароліна Блек, яка допомагала співачці з вибором вбрання.

Також наголошується, що весілля відбулося через кілька тижнів після дівич-вечора співачки, який вона відзначила на узбережжі в леопардовому бікіні в компанії 36 близьких подруг.

Мел Бі та Рорі Макфі - що про них відомо

За словами Мел Бі, її коханий і давній друг сім'ї, з яким вона познайомилася під час зйомок The Masked Singer, освідчився їй 2022 року під час романтичного вікенду в графстві Беркшир після трьох років стосунків.

Раніше Мел Бі клялася, що більше ніколи не вийде заміж після двох розлучень. Але Макфі допоміг їй знову повірити в кохання.

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