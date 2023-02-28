Про це стало відомо з оголошення про продаж нерухомості.

Українська співачка Віра Брежнєва та її чоловік, композитор Костянтин Меладзе виставили на продаж свою нерухомість в Росії. Йдеться про елітний особняк в Московській області. Про це пишуть росЗМІ, посилаючись на ріелтора, який займається продажем об'єкта.

У тому, що це саме будинок Брежнєвої і Меладзе, сумнівів немає, оскільки співачка неодноразово показувала кадри звідти у своєму блозі.

Як відомо, будинок, який Віра і Костянтин виставили на продаж, триповерховий. Він розташований в елітному котеджному селищі "Міленіум парк". Загальна площа особняка - 700 квадратних метрів. За нього зіркове подружжя хоче 299 мільйонів рублів (близько 145 мільйонів гривень).

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Всередині є домашній кінотеатр, сауна, три спальні, величезна світла кухня і їдальня, камін. У дизайні інтер'єру переважають бежевий, коричневий і кремовий відтінки.

Де зараз Віра Брежнєва

Після початку повномасштабної війни артистка покинула РФ. Спочатку вона займалася тим, що грузила гуманітарну допомогу для українців на складах у Польщі, потім поступово повернулася в музику - випустила україномовну пісню і дала кілька концертів.

Ходять чутки, що вона розірвала всі зв'язки з країною-агресором, проте багато шанувальників бачать в діях Брежнєвої тільки бажання утримати любов публіки.

Нагадаємо, у Росії Віру Брежнєву "вирізали" з серіалу "Мажор".

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