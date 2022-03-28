Денис Путінцев заявив, що Україна вже перемогла у війні на ментальному рівні.

Український продюсер Денис Путінцев в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив, що Україна вже перемогла у війні, яку на нашій території розв'язала Росія.

"Ми вже перемогли. На ментальному рівні. І це зафіксував весь світ. Завдяки Україні, нинішній світ зміниться на краще. А фактичної перемоги ми досягнемо завдяки своєму гумору і хазяйновитості. Упевнений, що, крім російського корабля, який йде на ***, символом нашої перемоги стане трактор, що буксирує російський танк на потреби посівної", - сказав Путінцев.

Також він додав, що Україна обов'язково поверне Крим, який раніше окупувала Росія.

"Згідно з міжнародним правом, Крим і зараз Україна. Як і Донбас. Все інше - кегебістські маніпуляції гнилої русні. Після розпаду СРСР, імперія зла реінкарнувалася на території РФ. Це творіння кремлівського Франкенштейна вже розкладається у нас на очах. Упевнений, прийшов час розібратися з Чечнею, Абхазією, Придністров'ям. Упевнений, природні процеси розкладання Росії стануть стимулом природної сепарації для поневолених народів. І ми вже цього року будемо знову відпочивати в нашому Криму", - додав Путінцев.

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