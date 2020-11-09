Актор продовжує радувати прихильниць новими фото.

Італійський актор Мікелле Морроне опублікував в Instagram новий знімок.

Читайте також"Мені потрібно небагато": зірка еротичного фільму "365 днів" розбурхав фанаток

На кадрі зірка позує в одних плавках на білосніжній яхті. Він лежить на боці, спершись на лікоть, а поруч з ним лежать фрукти. Ймовірно, Мікеллі вирішив присвятити вихідний день єднанню з морем і набратися натхнення.

Фанати припустили, що Морроне вирішив повторити кадр з еротичного фільму "365 днів". Нагадаємо, що на кадрах актор нібито займався сексом зі своєю партнеркою по кіно. І ці сцени відбувалися саме на яхті.

Хто такий Міккеле Морроне:

Мікеле Морроне народився 3 жовтня 1990 року в Ломбардії. Актором вирішив стати ще в підлітковому віці

Акторський дебют Мікеле Морроне відбувся в 2010 році на сцені театру Teatro Fraschini в Павії

Після прем'єри "365 днів" в польському Tinder з'явився аккаунт Мікеле Морроне, але це підробка

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич